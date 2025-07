FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Die Übernahme von ViceBio sei in der Größe unauffällig, aber in der Konzentration auf Atemwegsvakzine und ihre Überschneidungen mit eigenen Mitteln der Franzosen dennoch beachtenswert, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/gl;