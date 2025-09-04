Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
72.47CHF
-9.88CHF
-12.00 %
04.09.2025
05.09.2025 10:22:42
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis bewertet die Resultate einer Amlitelimab-Studie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zwar positiv, aber nicht als "klaren Sieg"./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
