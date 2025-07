NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Ende Juni anstehenden Zahlen dürften ein solides zweites Quartal belegen, schrieb Richard Vosser in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er liege mit seiner Umsatzschätzung moderat über der Konsensprognose. Vosser geht zudem von einer Anhebung des Ausblicks aus, was die Konsensschätzungen untermauern, aber nicht wesentlich beeinflussen werde./rob/gl/he;