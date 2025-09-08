NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Münchener IAA Mobility auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Produktzyklus des Konzerns werde sich wohl bald beschleunigen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies biete den Wolfsburgern hervorragende Möglichkeiten, ihren hohen Marktanteil in Europa zu verteidigen - insbesondere angesichts der mehr als zehn chinesischen Marken, die er auf der Automobilausstellung gezählt habe./rob/la/nas;