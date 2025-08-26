EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sanofi-Anteile bei 81.89 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.212 Sanofi-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2025 gerechnet (86.26 EUR), wäre das Investment nun 1’053.36 EUR wert. Mit einer Performance von +5.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Sanofi zuletzt 106.28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch