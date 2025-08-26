|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Sanofi-Anlage?
|
26.08.2025 10:02:16
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Sanofi eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde die Sanofi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sanofi-Anteile bei 81.89 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.212 Sanofi-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2025 gerechnet (86.26 EUR), wäre das Investment nun 1’053.36 EUR wert. Mit einer Performance von +5.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Sanofi zuletzt 106.28 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
19.08.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
12.08.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.08.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
31.07.25