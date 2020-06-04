Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.09.2025 17:18:25

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
492.65 CHF -0.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte seine Schätzungen für den Rückversicherer an die letzten Quartalszahlen an. Den Bewertungszeitraum für die Aktie verschob er in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung um drei Monate in die Zukunft auf März 2027./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:21 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
650.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
528.00 € 		Abst. Kursziel*:
23.11%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
529.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.73%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

