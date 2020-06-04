Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
09.09.2025 17:18:25
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
492.65 CHF -0.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte seine Schätzungen für den Rückversicherer an die letzten Quartalszahlen an. Den Bewertungszeitraum für die Aktie verschob er in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung um drei Monate in die Zukunft auf März 2027./rob/gl/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:21 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
650.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
528.00 €
|
Abst. Kursziel*:
23.11%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
529.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.73%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
08.09.25
|Handel in Frankfurt: DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
08.09.25
|DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
08.09.25