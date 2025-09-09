Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Valeo SA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung darauf, dass der Autozulieferer auf der Automobilmesse IAA eine strategische Zusammenarbeit mit Ennostar angekündigt habe, einem führenden Anbieter von optoelektronischen Lösungen. Beide Unternehmen hätten mit einem digitalen Signalsystem für den Außenbereich mit Mini-LED-Technologie ihr erstes gemeinsames Produkt vorgestellt. Dazu kämen die ausgeweitete Kooperation mit dem US-Halbleiterkonzern Qualcomm sowie eine langfristige strategische Partnerschaft mit Momenta./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Overweight
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10.41 €
|
Abst. Kursziel*:
111.34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
107.25%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Valeo SA
|
05.09.25
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Valeo SA-Aktie: Was Analysten von Valeo SA erwarten (finanzen.net)
|
29.08.25
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
22.08.25
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valeo SA von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
15.08.25
|CAC 40-Papier Valeo SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valeo SA von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
08.08.25
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Valeo SA von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
01.08.25
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.07.25
|So schätzen die Analysten die Valeo SA-Aktie im Juli 2025 ein (finanzen.net)