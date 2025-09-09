Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526

09.09.2025

Valeo SA Overweight

Valeo
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung darauf, dass der Autozulieferer auf der Automobilmesse IAA eine strategische Zusammenarbeit mit Ennostar angekündigt habe, einem führenden Anbieter von optoelektronischen Lösungen. Beide Unternehmen hätten mit einem digitalen Signalsystem für den Außenbereich mit Mini-LED-Technologie ihr erstes gemeinsames Produkt vorgestellt. Dazu kämen die ausgeweitete Kooperation mit dem US-Halbleiterkonzern Qualcomm sowie eine langfristige strategische Partnerschaft mit Momenta./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 12:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 12:28 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

