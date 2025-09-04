Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’383 1.5%  SPI 17’120 1.4%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’770 0.7%  Euro 0.9388 0.0%  EStoxx50 5’347 0.4%  Gold 3’553 0.2%  Bitcoin 89’937 0.9%  Dollar 0.8042 -0.1%  Öl 66.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Kuiper-Deal mit JetBlue: Amazon-Aktie klettert dank Satelliteninternet-Plänen
Newron präsentiert neue Daten zum Schizophrenie-Hoffnungsträger an Fachkongress
Idorsia-Aktie: Idorsia arbeitet mit US-Einrichtungen zur Bluthochdruckforschung zusammen
Broadcom-Aktie auf Kurs zu neuem Rekord: Zahlen über den Erwartungen - OpenAI als Kunde gewonnen
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Suche...

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

72.47
CHF
-9.88
CHF
-12.00 %
04.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2025 21:10:08

Sanofi Buy

Sanofi
72.46 CHF -12.00%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem Finanzchef François Roger auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dieser attestierte dem Medikament Amlitelimab trotz enttäuschender Studiendaten Blockbuster-Potenzial, schrieb Benjamin Jackson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Sanofi

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Sanofi-Kurs >5
Fallender Sanofi-Kurs
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
78.47 € 		Abst. Kursziel*:
52.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.41%
Analyst Name::
Benjamin Jackson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?