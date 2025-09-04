Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
04.09.2025 19:45:37
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Analyst Florent Cespedes wertete Studiendaten zum Medikament Amlitelimab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Das Mittel habe unverändert Blockbuster-Potenzial/rob/bek/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
119.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
79.20 €
|
Abst. Kursziel*:
50.25%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
78.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.15%
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
18:10
|MÄRKTE EUROPA/Weiterer Renditerückgang stützt - Sanofi sehr schwach (Dow Jones)
|
12:33
|Sanofi erzielt Testerfolg mit Neurodermitis-Mittel - Börse enttäuscht (AWP)
|
10:57
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stark unter Druck (Dow Jones)
|
10:50
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stzark unter Druck (Dow Jones)
|
02.09.25
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.08.25
|So stuften die Analysten die Sanofi-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
26.08.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
19.08.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)