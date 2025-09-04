Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’383 1.5%  SPI 17’120 1.4%  Dow 45’572 0.7%  DAX 23’770 0.7%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5’347 0.4%  Gold 3’547 -0.3%  Bitcoin 88’761 -1.2%  Dollar 0.8062 0.3%  Öl 67.0 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Temenos-Aktie: Temenos-CEO tritt sofort zurück - So begründet der Verwaltungsrat den Abgang
EU beschleunigt digitalen Euro - Konkurrenz durch US-Stablecoin-Gesetze wächst
UBS-Aktie: Was Analysten von UBS erwarten
So lukrativ wäre ein Investment in Solana von vor 1 Jahr gewesen
USD Coin: So viel wäre eine Investition von vor 1 Jahr heute wert
Suche...
Plus500 Depot

Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

72.47
CHF
-9.88
CHF
-12.00 %
18:00:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2025 19:45:37

Sanofi Outperform

Sanofi
72.46 CHF -12.00%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Analyst Florent Cespedes wertete Studiendaten zum Medikament Amlitelimab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Das Mittel habe unverändert Blockbuster-Potenzial/rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Sanofi

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Sanofi-Kurs >5
Fallender Sanofi-Kurs
Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
119.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
79.20 € 		Abst. Kursziel*:
50.25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
78.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.15%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten