NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Neutral" belassen. Er werte die jüngsten Phase-III-Studiendaten von Partner Alnylam zum Mittel Vutrisiran ebenso positiv wie die Auswirkungen für den französischen Pharmakonzern, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/he;