NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Stopp der klinischen Entwicklung von Amlitelimab gegen atopische Dermatitis überrasche nicht, nachdem es Fälle des Kaposi-Sarkoms gegeben habe, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/mf;