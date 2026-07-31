Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Angesichts der Stärke des Portfolios von bereits auf dem Markt befindlichen Produkten und der Nachhaltigkeit von Sparten wie Impfstoffe und seltene Krankheiten sei die Aktie des Pharmakonzerns deutlich unterbewertet, schrieb Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75.25 €
|
Abst. Kursziel*:
39.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.52%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|69.78
|4.34%
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