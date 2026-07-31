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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

69.86
CHF
2.98
CHF
4.46 %
14:30:19
SWX
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03.08.2026 13:01:26

Sanofi Buy

Sanofi
70.11 CHF 1.64%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Angesichts der Stärke des Portfolios von bereits auf dem Markt befindlichen Produkten und der Nachhaltigkeit von Sparten wie Impfstoffe und seltene Krankheiten sei die Aktie des Pharmakonzerns deutlich unterbewertet, schrieb Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.25 € 		Abst. Kursziel*:
39.53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.52%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:01 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Sanofi Neutral UBS AG
31.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Sanofi Kaufen DZ BANK
30.07.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
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