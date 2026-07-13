Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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13.07.2026 12:34:06
Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Pharmakonzern stehe Optimismus für das Mittel Dupixent Zurückhaltung für Beyfortus gegenüber, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er bemängelt bei Sanofi die strukturelle Schwäche einer mauen Produktpipeline./rob/niw/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
77.39 €
|
Abst. Kursziel*:
13.71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
76.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.78%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
08.07.26
|Sanofi macht Zusagen in EU-Kartellverfahren zu Impfstoff (AWP)
|
07.07.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Juni 2026: Die Expertenmeinungen zur Sanofi-Aktie (finanzen.net)
|
30.06.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
26.06.26
|EU-Kommission leitet Kartelluntersuchung gegen Sanofi ein (AWP)
|
26.06.26
|Brussels launches antitrust probe into French drugmaker Sanofi (Financial Times)
|
23.06.26
|Sanofi-Aktie im Plus: EU-Zulassung für Medikament gegen Multiple Sklerose (Dow Jones)
|
23.06.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Sanofi S.A.
|12:34
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|70.53
|3.01%
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