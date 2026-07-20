Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" belassen. Richard Vosser verglich in einer am Montag vorliegenden Studie seine eigenen Schätzungen mit den Konsensschätzungen - mit dem Fazit, dass er beim Gewinn je Aktie (Business EPS) und dem Umsatz ein Prozent darüber liege. Er geht von einem soliden Quartal aus. Eine Erhöhung des Ausblicks sollte die Analystenerwartungen untermauern./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
77.74 €
|
Abst. Kursziel*:
22.20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
77.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.99%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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