EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sanofi-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Sanofi-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Sanofi-Aktie betrug an diesem Tag 68.98 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Sanofi-Papier investiert hätte, befänden sich nun 144.968 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’949.42 EUR, da sich der Wert einer Sanofi-Aktie am 10.08.2026 auf 75.53 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 9.49 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Sanofi eine Börsenbewertung in Höhe von 89.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch