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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat fairen Wert für Sanofi nach Zahlen von 95 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die neue Vorstandschefin des Pharmakonzerns habe starke Quartalszahlen bekannt gegeben, aber zugleich auch ein spannungsarmes Strategie-Update, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.