Sanofi 70.22 CHF 0.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Leuchten passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Es bräuchte einzig und alleine einen sinnvollen Übernahmedeal, schrieb er mit Blick auf den bevorstehenden Dupixent-Patentauslauf ohne passenden Pipeline-Ersatz. Die Aktien-Bewertung entspreche derweil dem Negativszenario./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.