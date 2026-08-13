Wie viel Anleger mit einem Solana-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

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Am 12.08.2025 wurde Solana bei 192.06 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in SOL vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 0.5207 Solana. Da sich der Kurs von SOL-USD gestern auf 75.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39.31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60.69 Prozent verringert.

Am 06.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 62.15 USD. Bei 247.55 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net