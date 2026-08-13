|Anlage im Fokus
|
13.08.2026 19:43:08
Wie viel Anleger mit einem Solana-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Bei einer frühen Investition in Solana hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 12.08.2025 wurde Solana bei 192.06 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in SOL vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 0.5207 Solana. Da sich der Kurs von SOL-USD gestern auf 75.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39.31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60.69 Prozent verringert.
Am 06.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 62.15 USD. Bei 247.55 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|51’459.06151
|-0.23%
|Handeln
|Vision
|0.02915
|-0.10%
|Handeln
|Ethereum
|1’529.63215
|-0.24%
|Handeln
|Ripple
|0.81965
|-0.14%
|Handeln
|Solana
|61.63630
|-0.61%
|Handeln
|Cardano
|0.14764
|-0.48%
|Handeln
|Polkadot
|0.62028
|-1.34%
|Handeln
|Chainlink
|7.13957
|-1.06%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.03%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-0.29%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren