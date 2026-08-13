USD Coin: So viel hätte eine Kapitalanlage von vor 5 Jahren eingefahren

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1.000 USD. Bei einem USDC-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’999.70 USD Coin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’998.35 USD, da USD Coin am 12.08.2026 0.9999 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 0.02 Prozent.

Am 31.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9995 USD. Am 14.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.000 USD.

Redaktion finanzen.net