Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9387 0.1%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’322 -0.7%  Bitcoin 51’480 -0.2%  Dollar 0.8134 -0.1%  Öl 87.4 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Franken, Euro und Dollar vor dem Wochenende
mobilezone-Aktie: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr - COO verlässt Unternehmen
Goldpreis: Anleger nehmen vor dem Wochenende Gewinne mit
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Suche...
Plus500 Depot
Krypto-Anlage unter der Lupe 13.08.2026 19:43:08

USD Coin: So viel hätte eine Kapitalanlage von vor 5 Jahren eingefahren

USD Coin: So viel hätte eine Kapitalanlage von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einer frühen USD Coin-Investition verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1.000 USD. Bei einem USDC-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’999.70 USD Coin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’998.35 USD, da USD Coin am 12.08.2026 0.9999 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 0.02 Prozent.

Am 31.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9995 USD. Am 14.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.000 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?