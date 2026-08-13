|Krypto-Anlage unter der Lupe
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13.08.2026 19:43:08
USD Coin: So viel hätte eine Kapitalanlage von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einer frühen USD Coin-Investition verlieren können.
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Vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1.000 USD. Bei einem USDC-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’999.70 USD Coin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’998.35 USD, da USD Coin am 12.08.2026 0.9999 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 0.02 Prozent.
Am 31.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9995 USD. Am 14.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.000 USD.
Redaktion finanzen.net
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