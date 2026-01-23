Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

73.28
CHF
-0.50
CHF
-0.68 %
14:24:10
BRXC
23.01.2026 13:02:40

Sanofi Neutral

Sanofi
73.27 CHF -0.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Neue Studiendaten des Pharmakonzerns zu Amlitelimab seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:57 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
79.29 € 		Abst. Kursziel*:
19.81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
79.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.74%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse