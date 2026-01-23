Sanofi 73.27 CHF -0.70% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Neue Studiendaten des Pharmakonzerns zu Amlitelimab seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:57 / GMT





