Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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22.07.2026 10:43:56
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die neue Chefin Belen Garijo müsse den Absatz mit dem Medikament Dupixent weiterhin ankurbeln auf 30 Milliarden US-Dollar, schrieb Luisa Hector in einer Studie am Mittwoch. Außerdem müsse der französische Pharmakonzern den Cashflow maximieren für anstehende Reinvestitionen./rob/bek/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77.45 €
|
Abst. Kursziel*:
35.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.83%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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14.07.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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08.07.26
|Sanofi macht Zusagen in EU-Kartellverfahren zu Impfstoff (AWP)
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07.07.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
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30.06.26
|Juni 2026: Die Expertenmeinungen zur Sanofi-Aktie (finanzen.net)
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30.06.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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26.06.26
|EU-Kommission leitet Kartelluntersuchung gegen Sanofi ein (AWP)
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26.06.26
|Brussels launches antitrust probe into French drugmaker Sanofi (Financial Times)
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23.06.26
|Sanofi-Aktie im Plus: EU-Zulassung für Medikament gegen Multiple Sklerose (Dow Jones)
Analysen zu Sanofi S.A.
|10:43
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:43
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:43
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|71.13
|2.52%
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