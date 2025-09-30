Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
72.69CHF
-0.31CHF
-0.43 %
30.09.2025
03.10.2025 08:31:43
Sanofi Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston geht laut seinem Ausblick vom Donnerstag ohne größere Erwartungen in den Quartalsbericht des Pharmakonzerns am 24. Oktober. Der "Lärm" um Zölle und das "most favored nation"-Prinzip von Donald Trump für niedrigere Medikamentenpreise dürfte dominieren./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 13:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85.28 €
|
Abst. Kursziel*:
23.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.58%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|Sanofi S.A.
|72.69
|-0.43%
