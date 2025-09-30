Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

72.69
CHF
-0.31
CHF
-0.43 %
30.09.2025
BRXC
03.10.2025 08:31:43

Sanofi Buy

Sanofi
72.69 CHF -0.43%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 115 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston geht laut seinem Ausblick vom Donnerstag ohne größere Erwartungen in den Quartalsbericht des Pharmakonzerns am 24. Oktober. Der "Lärm" um Zölle und das "most favored nation"-Prinzip von Donald Trump für niedrigere Medikamentenpreise dürfte dominieren./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 13:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
85.28 € 		Abst. Kursziel*:
23.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
85.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.58%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

Analysen zu Sanofi S.A.

08:31 Sanofi Buy UBS AG
29.09.25 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
