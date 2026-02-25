Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'013 1.0%  SPI 19'199 0.8%  Dow 49'175 0.8%  DAX 24'986 0.0%  Euro 0.9115 0.0%  EStoxx50 6'117 0.0%  Gold 5'191 0.9%  Bitcoin 50'195 1.3%  Dollar 0.7722 -0.2%  Öl 71.1 -0.2% 
Dividendenplus 25.02.2026 07:17:00

Temenos-Aktie hebt Dividende an: Gewinn steigt deutlich, Ziele für 2028 erhöht

Temenos-Aktie hebt Dividende an: Gewinn steigt deutlich, Ziele für 2028 erhöht

Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat den Gewinn im vergangenen Jahr massiv gesteigert.

Temenos
63.77 CHF 0.45%
Kaufen Verkaufen
Damit können sich die Aktionäre für das Gesamtjahr über eine höhere Dividende freuen.

Im Schlussquartal 2025 stieg der bereinigte Gewinn um 14 Prozent auf 1,32 US-Dollar je Aktie, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Im Gesamtjahr erreichte der Gewinn damit 4,20 Dollar je Aktie (+25%). Die Aktionäre sollen eine Dividende in der Höhe von 1,40 Franken je Aktie erhalten nach 1,30 Franken im Vorjahr.

Umsatz und Betriebsgewinn hatte Temenos bereits vor gut einem Monat kommuniziert: Im Schlussquartal erreichte der Umsatz 314,6 Millionen Dollar (+11%) und der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg auf 106,3 Millionen (+14%). Die entsprechende Marge stieg auf 33,8 Prozent von 32,9 Prozent im Vorjahr.

Temenos gab am Dienstag auch einen Ausblick für das laufende Jahr: So soll der EBIT 2026 zu konstanten Währungen mindestens um rund 9 Prozent wachsen und der Gewinn je Aktie um rund 7 Prozent auf ausgewiesener Basis. Der freie Cashflow dürfte um etwa 16 Prozent zulegen, wie es hiess. Für die Lizenzeinnahmen für Software (Abos und SaaS) erwartet das Unternehmen einen Anstieg um rund 9 Prozent zu konstanten Währungen.

Die Mittelfristziele erhöhte Temenos derweil: Der EBIT soll bis 2028 rund 480 Millionen Dollar erreichen nach zuvor in Aussicht gestellten 450 Millionen. Der freie Cashflow wird neu mit rund 410 Millionen erwartet nach zuvor 400 Millionen.

Die Temenos-Aktie gewann im SIX-Handel am Dienstag letztlich 0,94 Prozent auf 64,20 Franken.

ys/mk

Genf (awp)

