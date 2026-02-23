Lucid Group Aktie 148207364 / US5494982029
23.02.2026 21:32:00
Ausblick: Tesla-Rivale Lucid präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Demnächst gewährt Lucid Group Anlegern einen Blick in die Bücher.
Lucid Group präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,669 USD gegenüber -2,200 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 95,99 Prozent auf 459,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lucid Group noch 234,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,873 USD im Vergleich zu -12,500 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 807,8 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
