Ausblick: Tesla-Rivale Lucid präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lucid Group präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,669 USD gegenüber -2,200 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 95,99 Prozent auf 459,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lucid Group noch 234,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9,873 USD im Vergleich zu -12,500 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 807,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch