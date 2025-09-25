Sanofi 73.00 CHF -1.97% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Luisa Hector sieht laut ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung eine positive Trendwende beim französischen Pharmakonzern im Bereich in Forschung & Entwicklung und erhöhte ihre Prognosen für die Immunologie./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 16:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.