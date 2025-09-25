Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
73.00CHF
-1.47CHF
-1.97 %
25.09.2025
29.09.2025 08:51:38
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Luisa Hector sieht laut ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung eine positive Trendwende beim französischen Pharmakonzern im Bereich in Forschung & Entwicklung und erhöhte ihre Prognosen für die Immunologie./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78.05 €
|
Abst. Kursziel*:
40.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
77.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.30%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:51
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
