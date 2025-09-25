Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

73.00
CHF
-1.47
CHF
-1.97 %
25.09.2025
BRXC
29.09.2025 08:51:38

Sanofi Buy

Sanofi
73.00 CHF -1.97%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Luisa Hector sieht laut ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung eine positive Trendwende beim französischen Pharmakonzern im Bereich in Forschung & Entwicklung und erhöhte ihre Prognosen für die Immunologie./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
78.05 € 		Abst. Kursziel*:
40.94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
77.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.30%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sanofi S.A.

Analysen zu Sanofi S.A.

08:51 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
22.09.25 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
