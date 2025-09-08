FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Emmanuel Papadakis kommentierte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Ergebnisse einer Schnellumfrage eines Drittanbieters zur ersten Ärzte-Resonanz auf Studiendaten zum Medikament Amlitelimab, die zuletzt bei Anlegern sehr schlecht angekommen seien. Diese stützten seine These, dass das Ergebnis mit einer vierteljährlichen Dosierung ein kleiner Pluspunkt für Sanofi sei./tih/mis;