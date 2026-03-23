Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
33.40CHF
1.24CHF
3.86 %
11:43:36
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.03.2026 10:05:55
Salzgitter Buy
Salzgitter
33.30 CHF 1.32%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültige Quartalsbilanz des Stahlkonzerns sei solide gewesen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Den Ausblick auf 2026 hält er weiter für konservativ./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.86 €
|
Abst. Kursziel*:
62.78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.13%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Salzgitter
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter reagiert am Montagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Montagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Salzgitter reduziert Verlust - Dividende unverändert (AWP)
|
23.03.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|10:05
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|06:25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|06:25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|10.02.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|33.20
|3.23%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:07
|
UBS AG
Delivery Hero Buy
|10:54
|
Barclays Capital
Evonik Overweight
|10:53
|
Jefferies & Company Inc.
Delivery Hero Buy
|10:53
|
Jefferies & Company Inc.
Nestlé Hold
|10:52
|
Jefferies & Company Inc.
Nagarro Buy
|10:47
|
Jefferies & Company Inc.
Pfizer Buy
|10:35
|
DZ BANK
LANXESS Halten