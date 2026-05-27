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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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28.05.2026 10:55:34

Salzgitter Buy

Salzgitter
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten seinen Eindruck bestätigt, dass der aktualisierte Ausblick des Stahlkonzerns wohl weiterhin einen beträchtlichen Risikopuffer für das zweite Halbjahr einkalkuliere, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Buy
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58.90 € 		Abst. Kursziel*:
10.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.61%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
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10:55 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
19.05.26 Salzgitter Halten DZ BANK
13.05.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Salzgitter Neutral UBS AG
13.05.26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
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