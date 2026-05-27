Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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Salzgitter Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die Gespräche mit dem Management hätten seinen Eindruck bestätigt, dass der aktualisierte Ausblick des Stahlkonzerns wohl weiterhin einen beträchtlichen Risikopuffer für das zweite Halbjahr einkalkuliere, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.90 €
|
Abst. Kursziel*:
10.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.61%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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