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07.08.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 51,70 EUR abwärts.

Salzgitter
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Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 51,70 EUR. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 51,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 46'887 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,75 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2025 Kursverluste bis auf 20,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,12 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,245 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 12.05.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,66 EUR je Aktie generiert. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 11.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 16.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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