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07.08.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Vormittag seitwärts

Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Vormittag seitwärts

Die Aktie von Salzgitter zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Salzgitter-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 53,65 EUR.

Salzgitter
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Im XETRA-Handel kam die Salzgitter-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 53,65 EUR. Die Salzgitter-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,00 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Salzgitter-Aktie bei 53,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'705 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 20,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,245 EUR. Salzgitter liess sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 2.35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 11.08.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 16.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,74 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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