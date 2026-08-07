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07.08.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag nahezu unbewegt

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Salzgitter hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 53,65 EUR zeigte sich die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr bei 53,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Salzgitter-Aktie bei 54,00 EUR. Bei 52,90 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19'929 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Gewinne von 26,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2025 Kursverluste bis auf 20,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 160,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,245 EUR. Am 12.05.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 11.08.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 16.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je Salzgitter-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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