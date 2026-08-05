Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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05.08.2026 10:02:26
MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Salzgitter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Die Salzgitter-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Salzgitter-Papier an diesem Tag bei 22.12 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Salzgitter-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45.208 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’484.18 EUR, da sich der Wert eines Salzgitter-Anteils am 04.08.2026 auf 54.95 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 148.42 Prozent erhöht.
Salzgitter war somit zuletzt am Markt 2.87 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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