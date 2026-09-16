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16.09.2026 20:27:13
Salesforce Aktie News: Salesforce am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Salesforce-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 252,68 USD ab.
Um 20:26 Uhr ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 252,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'031 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Salesforce-Aktie bis auf 249,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 251,84 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'044'030 Salesforce-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.12.2025 bei 269,01 USD. Mit einem Zuwachs von 6,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 147,60 USD fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 41,59 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,12 USD, nach 1,66 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 26.08.2026. In Sachen EPS wurden 4,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce 1,96 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 10.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 16,65 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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