Salesforce Aktie News: Salesforce am Nachmittag billiger

Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 253,33 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'894 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salesforce-Aktie bisher bei 251,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 251,84 USD. Bisher wurden heute 336'609 Salesforce-Aktien gehandelt.

Am 30.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,01 USD an. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 6,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 147,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,12 USD ausgeschüttet werden. Am 26.08.2026 äusserte sich Salesforce zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.35 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 16,65 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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