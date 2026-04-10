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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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10.04.2026 10:57:03

Saint-Gobain Overweight

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain nach Ankündigung des Verkaufs des Lüftungsgeschäfts in Nordeuropa mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Elodie Rall hob am Freitag hervor, die Veräußerung dürfte positiven Einfluss auf die Margen des Baustoffherstellers haben./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
75.14 € 		Abst. Kursziel*:
33.08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
77.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.77%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
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