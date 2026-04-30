ATOSS Software 72.13 CHF -4.03% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Atoss Software von 140 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Längerfristig habe er nun eine vorsichtigere Einschätzung zu den Aktien des Software-Entwicklers, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine zügige Entwicklung KI-basierter Technologie könnte die Eintrittsbarrieren in der Branche senken und den Wettbewerbsdruck erhöhen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.