|Tops & Flops
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02.05.2026 02:37:00
Rohstoffe im April 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
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|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|12’044.31
|11’253.22
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’676.52
|3’486.77
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’731.80
|3’543.41
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|705.10
|654.62
|Goldbarren 250 g - philoro
|29’581.84
|28’157.61
|Silber CombiBar® 100 g
|313.46
|181.36
|Silber Maple Leaf 1 oz
|75.17
|57.94
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’123.87
|1’843.15
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