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Tops & Flops 02.05.2026 02:37:00

Rohstoffe im April 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im April 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

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So bewegten sich die einzelnen Commodities im April 2026:

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    Name Kaufen Verkaufen
    Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’044.31 11’253.22
    Gold Krügerrand 1 oz 3’676.52 3’486.77
    Gold Philharmoniker 1 oz 3’731.80 3’543.41
    Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 705.10 654.62
    Goldbarren 250 g - philoro 29’581.84 28’157.61
    Silber CombiBar® 100 g 313.46 181.36
    Silber Maple Leaf 1 oz 75.17 57.94
    Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’123.87 1’843.15

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