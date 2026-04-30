Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’663 0.0%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9163 0.0%  EStoxx50 5’882 0.0%  Gold 4’630 0.2%  Bitcoin 61’058 2.3%  Dollar 0.7807 -0.1%  Öl 108.2 -5.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Alphabet A29798540Roche149905998Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie als Stimmungsbarometer: US-Börsen trotzen nach Rekord-April dem Iran-Konflikt
Moderna-Aktie wankelmütig: Umsatzsprung besänftigt Anleger - Verluste aber vergrössert
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rivian-Aktie unter Druck: Trotz R2-Serienfertigung schmelzen Kursgewinne dahin
Apple-Aktie im Aufwind: Starker Gewinnsprung trotzt drohendem Chip-Preisschock
Suche...
Plus500 Depot

MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

241.00
CHF
0.00
CHF
0.00 %
30.04.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.05.2026 18:05:10

MTU Aero Engines Buy

MTU Aero Engines
265.23 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem Free Cashflow habe der Treibwerkshersteller besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu dürften die Lieferungen von Ersatztriebwerken beigetragen haben./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
428.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
289.80 € 		Abst. Kursziel*:
47.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
292.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.48%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse