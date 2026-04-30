MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
MTU Aero Engines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem Free Cashflow habe der Treibwerkshersteller besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu dürften die Lieferungen von Ersatztriebwerken beigetragen haben./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
428.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
289.80 €
|
Abst. Kursziel*:
47.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
292.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.48%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-