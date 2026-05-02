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02.05.2026 03:36:37
KW 18: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412
3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
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