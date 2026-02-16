Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Saint-Gobain Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Zahlreiche Berichte zu Debatten in der EU über die Zukunft des Emissionshandelssystems (ETS) hätten seither zu deutlichen Verkäufen von Aktien großer Zementhersteller geführt, schrieb Julian Radlinger am Montag. Viele Investoren seien nun zu dem Schluss gekommen, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des ETS derzeit zu groß sei. Dies sei Hand in Hand mit einer Rotation in den Bereich Leichtbaustoffe gegangen./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
89.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.48%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
88.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.14%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|12:44
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:44
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:44
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|15.01.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|81.38
|0.22%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Assicurazioni Generali Overweight
|12:44
|
UBS AG
Heidelberg Materials Buy
|12:44
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|12:36
|
Barclays Capital
JPMorgan Chase Overweight
|12:29
|
UBS AG
Hapag-Lloyd Sell
|12:01
|
DZ BANK
SAFRAN Kaufen
|11:50
|
Barclays Capital
Unilever Overweight