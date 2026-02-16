ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Zahlreiche Berichte zu Debatten in der EU über die Zukunft des Emissionshandelssystems (ETS) hätten seither zu deutlichen Verkäufen von Aktien großer Zementhersteller geführt, schrieb Julian Radlinger am Montag. Viele Investoren seien nun zu dem Schluss gekommen, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des ETS derzeit zu groß sei. Dies sei Hand in Hand mit einer Rotation in den Bereich Leichtbaustoffe gegangen./ck/ag;