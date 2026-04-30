Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’499 -0.3%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9160 0.0%  EStoxx50 5’882 0.0%  Gold 4’613 -0.2%  Bitcoin 61’089 2.4%  Dollar 0.7816 0.0%  Öl 109.0 -4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Alphabet A29798540Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Apple908440
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Zoll-Schock aus den USA: Trump kündigt 25-Prozent-Strafzölle auf EU-Autos an - Autoaktien unter Druck
Highlight Communications-Aktie: Konzern weitet Verlust 2025 deutlich aus
Moderna-Aktie schliesst mit Verlusten: Umsatzsprung besänftigt Anleger - Verluste aber vergrössert
Rivian-Aktie unter Druck: Trotz R2-Serienfertigung schmelzen Kursgewinne dahin
Suche...
Plus500 Depot

AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

42.68
CHF
2.46
CHF
6.12 %
30.04.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.05.2026 20:57:13

AIXTRON SE Neutral

AIXTRON
42.83 CHF 3.90%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 28 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie profitiere von einem deutlichen Aufbau der Kapazitäten in der Optoelektronik, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im jüngsten Quartal gingen 70 Prozent der Aufträge auf dieses Segment zurück./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AIXTRON SE Neutral
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
46.81 € 		Abst. Kursziel*:
6.81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
47.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.38%
Analyst Name::
Madeleine Jenkins 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse