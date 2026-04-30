KION GROUP 40.00 CHF -0.18% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Nach zuletzt hohen Kursverlusten seien die Erwartungen an das Zahlenwerk niedrig gewesen, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Lager- und Logistiktechnik habe mit den Aufträgen die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bekräftigt./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.