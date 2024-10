NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der angehobene Gewinnausblick des Luftfahrtkonzerns für 2024 habe die Herausforderungen in der Lieferkette kompensiert, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./edh/mf;