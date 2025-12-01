SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
270.74CHF
3.85CHF
1.44 %
17:29:59
BRXC
02.12.2025 19:05:53
SAFRAN Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Milene Kerner befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie mit aktuellen Flottendaten, Trends bei den Ausfallraten, regionalen Unterschieden und betreiberspezifischen Auswirkungen der konkurrierenden Triebwerke von MTU und Safran./edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
330.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
291.40 €
|
Abst. Kursziel*:
13.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
290.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.44%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
