US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
|Vor US-Konjunkturdaten
|
30.12.2025 07:42:36
Darum gibt der Dollar zum Franken leicht nach - zum Euro kaum bewegt
Am Devisenmarkt hat der US-Dollar am Dienstag über Nacht leicht nachgegeben.
Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9286 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, schwächte sich der US-Dollar leicht ab und wird zurzeit bei 0,7883 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1778 zeigt.
Am Nachmittag rückt mit dem Chicago PMI noch ein bekannter Frühindikator für die wirtschaftliche Lage der US-Industrie in den Blick. Auf Interesse dürfte zudem am Abend das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed rücken.
awp-robot/dm/to
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|156.0380
|-0.0140
|-0.01
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9285
|
-0.06
|Türkische Lira
|
54.4502
|
0.09
|Baht
|
39.9645
|
-0.18
|Bitcoin - US Dollar
|
87352.4059
|
0.25
|Real
|
7.0621
|
0.06
|US-Dollar
|
0.7886
|
-0.08
|Zloty
|
4.5529
|
0.06
|Euro - US Dollar
|
1.1773
|
0.01
|Ripple - US Dollar
|
1.8635
|
0.88
|Forint
|
416.2674
|
0.06
|Bitcoin - Euro
|
74165.1626
|
0.20
|Ripple
|
0.6806
|
-0.81
|Rubel
|
99.5311
|
0.09
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: SMI vorbörslich wenig bewget -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag stabil erwartet. Der DAX dürfte sich ohne grosse Ausschläge präsentieren. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.