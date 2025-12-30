Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’241 0.0%  SPI 18’185 0.0%  Dow 48’462 -0.5%  DAX 24’351 0.1%  Euro 0.9285 -0.1%  EStoxx50 5’752 0.1%  Gold 4’365 0.8%  Bitcoin 68’920 0.2%  Dollar 0.7883 -0.1%  Öl 61.8 0.1% 
Top News
Darum gibt der Dollar zum Franken leicht nach - zum Euro kaum bewegt
NVIDIA & Co.: Diese Aktien sieht BlackRock als klare Gewinner der KI-Offensive
Wisekey-Aktie: SEC-Registrierungsformular zur Wisesat-Fusion mit Columbus eingereicht
Lufthansa-Aktie im Blick: Neue Jets und alte Schatten - Luftverkehrskonzern feiert 100 Jahre
Tesla-Aktie als Top-Pick für 2026: Warum die Deutsche Bank weiter optimistisch ist
Vor US-Konjunkturdaten 30.12.2025 07:42:36

Darum gibt der Dollar zum Franken leicht nach - zum Euro kaum bewegt

Am Devisenmarkt hat der US-Dollar am Dienstag über Nacht leicht nachgegeben.

Viele Impulse gibt es nicht, im Tagesverlauf stehen aber noch ein paar US-Konjunkturdaten an.

Während das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9286 mehr oder weniger auf der Stelle tritt, schwächte sich der US-Dollar leicht ab und wird zurzeit bei 0,7883 Franken gehandelt. Die europäische Gemeinschaftswährung Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1778 zeigt.

Am Nachmittag rückt mit dem Chicago PMI noch ein bekannter Frühindikator für die wirtschaftliche Lage der US-Industrie in den Blick. Auf Interesse dürfte zudem am Abend das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed rücken.

awp-robot/dm/to

Zürich (awp)

Manipulation des Kryptomarkts: Das versteht man unter Wash-Trading

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
USD/JPY 156.0380 -0.0140
Meistgelesene Nachrichten

Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Realty Income-Aktie zeigt wenig Bewegung trotz Investition und Dividendenschritt
DigitalBridge-Aktie +10%: SoftBank treibt anscheinend mit Übernahme KI-Strategie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagnachmittag tiefer
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Abschlägen
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: SMI und DAX schliessen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Goldpreis und Silberpreis mit neuen Rekorden - Bitcoin kaum verändert
Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück?
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus

finanzen.net News

07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet
07:20 DAX-FLASH: Kaum Bewegung zum Ende eines starken Börsenjahres
07:11 ROUNDUP: Ukraine bestreitet Attacke auf Putin-Residenz
06:34 ROUNDUP: Das waren die größten Preissprünge bei Lebensmitteln 2025
06:18 China setzt Militärmanöver rund um Taiwan fort
06:18 Trump droht dem Iran und der Hamas
06:18 Ukraine bestreitet Attacke auf Putin-Residenz
06:16 Milliarden-Schäden durch Unwetter in Deutschland
06:12 Ifo-Firmenumfrage: Große Mehrheit findet Steuern zu hoch
07:28 Lufthansa-Aktie: 100-Jahre-Feier steht bevor