SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran vor der Berichtssaison der Luftfahrt- und Rüstungsbranche von 350 auf 410 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei weiterhin stärker als befürchtet, schrieb Adrien Rabier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Experte erwartet trotz der hohen Ölpreise starke Resultate und sieht bei Safran das größte Kurspotenzial./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
410.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
337.80 €
|
Abst. Kursziel*:
21.37%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
338.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.16%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
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