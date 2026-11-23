SAFRAN-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SAFRAN-Aktie bei 112.22 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAFRAN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.911 SAFRAN-Anteilen. Die gehaltenen SAFRAN-Anteile wären am 20.11.2026 2’608.27 EUR wert, da der Schlussstand 292.70 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 160.83 Prozent gesteigert.

Alle SAFRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 121.34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch