SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
268.91CHF
0.71CHF
0.26 %
16.09.2025
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.10.2025 13:53:31
SAFRAN Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 235 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Treiber im Ersatzteilgeschäft für die Zivilluftfahrt seien gesichert, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Bewertungsaufschlag sei gerechtfertigt./ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
300.00 €
|
Abst. Kursziel*:
16.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
304.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.13%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse