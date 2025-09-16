SAFRAN 268.91 CHF 0.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 235 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Treiber im Ersatzteilgeschäft für die Zivilluftfahrt seien gesichert, schrieb George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Bewertungsaufschlag sei gerechtfertigt./ajx/mis;

