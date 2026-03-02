Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rückenwind 02.03.2026 20:01:00

Palantir-Aktie im Aufwind: Neubewertung durch UBS

Nach einer deutlichen Kurskorrektur rückt die Palantir-Aktie in den Fokus der UBS-Analysten. Ist nun die nächste Einstiegschance gekommen?

Palantir
112.70 CHF 7.26%
Kaufen Verkaufen
• UBS-Analyst empfiehlt Palantir-Aktie zum Kauf
• Bewertung nach Kursrutsch nun attraktiv
• Grosse Chancen durch Positionierung an Schnittstelle von KI und Daten

Die Aktie des US-Datenanalyse-Spezialisten Palantir hat in den vergangenen Wochen eine spürbare Korrektur erlebt: Seit Jahresbeginn ist der Kurs des Anteilsscheins an der NASDAQ um 22,82 Prozent gefallen. Nach einer Phase teils euphorischer Kursanstiege im Zuge des KI-Booms konnten selbst die Anfang Februar veröffentlichten starken Geschäftszahlen das Papier nicht nachhaltig aus dem seit Ende Dezember vorherrschenden Abwärtstrend befreien.

Doch die Schweizer Grossbank UBS hat nun in diesem Marktumfeld ein klares Signal gesetzt: Der zuständige Analyst Karl Keirstead stufte die Palantir-Aktie Ende Februar von "Neutral" auf "Buy" hoch - und sorgt damit für neue Aufmerksamkeit am Markt.

Neubewertung nach Kursrückgang

Im Zentrum der Argumentation des UBS-Experten steht die veränderte Bewertungssituation des Anteilsscheins. Nach dem Rücksetzer von ihrem vorherigen Hoch sei die Aktie nun fundamental deutlich attraktiver geworden. Während Palantir zuvor als klar überbewertet galt, eröffne die Korrektur nun ein günstigeres Chance-Risiko-Verhältnis. "Wir empfehlen Anlegern, die Kurskorrektur von 35 Prozent gegenüber dem Höchststand zu nutzen", schrieb Keirstead laut "Seeking Alpha". Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50 - basierend auf den Schätzungen für den Free Cash Flow in 2027 - sei die Palantir-Aktie "angesichts unserer Prognose für ein Umsatzwachstum von 70 Prozent im Jahr 2026 und stabilen Margen im mittleren 50-Prozent-Bereich" nun sehr attraktiv, so der Analyst weiter.

Obwohl die UBS die Palantir-Aktie daher von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft hat, bleibt sie weiterhin bei ihrem Kursziel von 180 US-Dollar. Am Freitag schloss das Papier bei 137,19 US-Dollar, im Montagshandel geht es zeitweise um 5,88 Prozent hoch auf 145,26 US-Dollar. Somit besteht laut UBS weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial.

KI-Dynamik als Wachstumstreiber

Die verbesserte Bewertung begründet UBS-Analyst Keirstead laut "Seeking Alpha" vor allem mit der Geschäftsausrichtung von Palantir. So befinde sich das Unternehmen "an der Schnittstelle der beiden wichtigsten Ausgabentrends - KI und Daten" und dürfte daher weiterhin eine der stärksten Wachstumsgeschichten im Softwarebereich sein. Palantir profitiert bereits seit geraumer Zeit vom globalen Investitionsschub im KI-Bereich, die firmeneigenen Plattformen zur Datenintegration und -auswertung gelten als strategisch relevante Werkzeuge für komplexe Entscheidungsprozesse.

Besonders im kommerziellen Segment konnte das Unternehmen zuletzt Wachstumsraten vorweisen, die deutlich über dem Branchendurchschnitt lagen. Gleichzeitig hat Palantir die Profitabilität verbessert und kontinuierlich freie Mittelzuflüsse generiert. Eigene Untersuchungen der UBS hätten zudem gezeigt, dass Palantir auch weiterhin eine starke Nachfrage verbuchen dürfte. "Wie ein Partner es ausdrückte: 'Die Nachfrage ist aussergewöhnlich.' Derzeit laufen die Investitionen in KI-Modelle und Daten auf Hochtouren, und Palantir ist ein klarer Gewinner im KI-Bereich", zitiert "Seeking Alpha" aus der Analyse von Keirstead. Trotz zunehmender Konkurrenz durch Anthropic und Co. dürfte Palantir laut dem Experten daher weiterhin starke Wachstumsraten verbuchen.

Auch andere Experten zuversichtlich

UBS-Experte Keirstead ist dabei nicht der einzige Analyst, der an eine glänzende Zukunft der Palantir-Aktie glaubt. Laut "TipRanks" empfehlen derzeit 14 Analysten den Anteilsschein zum Kauf, vier haben ein Hold-Rating vergeben und nur zwei Experten raten zum Verkauf des Papiers. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei mit 188,82 US-Dollar nur leicht über der Zielmarke des UBS-Analysten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Goldpreis springt an: Nahost-Eskalation treibt Nachfrage nach sicherem Hafen

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

