Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Akquisition
|
02.03.2026 16:54:06
Zurich-Aktie leichter: Verbindliches Angebot für Beazley eingereicht
Der Versicherer Zurich hat offiziell sein Angebot für die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley abgegeben.
Demnach bietet Zurich den Beazley-Aktionären inklusive der zu erwartenden Dividendenzahlung insgesamt 1335 Pence je Aktie. Der Kaufpreis liege damit bei 10,9 Milliarden US-Dollar.
Finanzieren will Zurich die Akquisition mit bestehenden Barmitteln in Höhe von rund 3,0 Milliarden Dollar, neuen Schuldeninstrumenten über 2,9 Milliarden sowie einer Kapitalerhöhung und Aktienplatzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren über rund 5,0 Milliarden Dollar, präzisierte die Zurich am Montag frühere Angaben.
Unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen erwartet der Versicherer einen Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr 2026.
Bereits Mitte Februar hatte Zurich sich verpflichtet, bis spätestens am 4. März ein verbindliches Angebot abzugeben. Dieser Verpflichtung kommt das Unternehmen nun schon zwei Tage früher nach. Zuvor hatte die britische Aufsichtsbehörde einer Fristverlängerung zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots auf Antrag der beiden Gesellschaften zugestimmt.
Gemeinsam mit den Briten will die Zurich laut eigenen Angaben einen weltweit führenden Anbieter von Spezialversicherungen in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufbauen. Das Prämienvolumen soll gegen 15 Milliarden US-Dollar betragen, dabei stammen gut 9 Milliarden aus den entsprechenden Bereichen der Zurich.An der SIX verliert die Zurich-Aktie zwischenzeitlich 1,55 Prozent auf 571,61 Franken.
cg/ra
Zürich (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: Dow schwächer -- SMI und DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Verlusten. Der Dow verbucht vorbörslich deutliche Verluste. Am Montag verabschiedeten sich die Börsen in Fernost mehrheitlich mit Abgaben.