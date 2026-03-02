Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.03.2026 16:54:06

Zurich-Aktie leichter: Verbindliches Angebot für Beazley eingereicht

Zurich-Aktie leichter: Verbindliches Angebot für Beazley eingereicht

Der Versicherer Zurich hat offiziell sein Angebot für die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley abgegeben.

Zurich Insurance
566.11 CHF -2.37%
Kaufen Verkaufen
An den bisherigen Angebotsbedingungen ändere sich nichts, wie einer Mitteilung von Zurich vom Montagnachmittag zu entnehmen ist.

Demnach bietet Zurich den Beazley-Aktionären inklusive der zu erwartenden Dividendenzahlung insgesamt 1335 Pence je Aktie. Der Kaufpreis liege damit bei 10,9 Milliarden US-Dollar.

Finanzieren will Zurich die Akquisition mit bestehenden Barmitteln in Höhe von rund 3,0 Milliarden Dollar, neuen Schuldeninstrumenten über 2,9 Milliarden sowie einer Kapitalerhöhung und Aktienplatzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren über rund 5,0 Milliarden Dollar, präzisierte die Zurich am Montag frühere Angaben.

Unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen erwartet der Versicherer einen Abschluss der Transaktion im zweiten Halbjahr 2026.

Bereits Mitte Februar hatte Zurich sich verpflichtet, bis spätestens am 4. März ein verbindliches Angebot abzugeben. Dieser Verpflichtung kommt das Unternehmen nun schon zwei Tage früher nach. Zuvor hatte die britische Aufsichtsbehörde einer Fristverlängerung zur Unterbreitung eines Übernahmeangebots auf Antrag der beiden Gesellschaften zugestimmt.

Gemeinsam mit den Briten will die Zurich laut eigenen Angaben einen weltweit führenden Anbieter von Spezialversicherungen in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufbauen. Das Prämienvolumen soll gegen 15 Milliarden US-Dollar betragen, dabei stammen gut 9 Milliarden aus den entsprechenden Bereichen der Zurich.

An der SIX verliert die Zurich-Aktie zwischenzeitlich 1,55 Prozent auf 571,61 Franken.

cg/ra

Zürich (awp)



Zurich-Aktie letztlich fester: Übernahme des australischen Lebensversicherer Clearview angestrebt

Bildquelle: Keystone

